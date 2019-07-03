Черное и Азовское моря страдают от пластика

В среду российское отделение Greenpeace опубликовало результаты исследования загрязнений Черного и Азовского морей, проводившегося в ноябре 2018 года. Выяснилось, что основная часть мусора — отходы одноразовой тары и упаковки из пластика. В этой связи экологи призвали правительство России разработать федеральную систему мониторинга пластикового загрязнения и утвердить перечень одноразовых товаров, которые необходимо поэтапно запрещать в стране.

Эксперты Greenpeace, используя ту же методику мониторинга, которая легла в основу решения Еврокомиссии по запрету отдельных видов пластиковых изделий, проанализировали 13 тыс. фрагментов пластикового мусора по побережье Черного и Азовского морей. Главным загрязнителем Черного моря оказался пенопласт, Азовского — пластиковые бутылки из-под напитков. Наиболее показательным, по мнению исследователей, является тот факт, что большая часть найденных отходов — одноразовая тара и упаковка. На Черном море доля этих загрязнителей доходит до 68%, на Азовском — до 90%. Исследователи отметили, что наиболее загрязнены те участки побережья, куда затруднен доступ людей: такие территории реже убирают, при этом прибой туда выносит мусор из моря.

Проанализировав полученные данные, в Greenpeace призвали правительство РФ разработать федеральную систему мониторинга пластикового загрязнения и утвердить перечень одноразовых товаров, тары и упаковки, которые необходимо поэтапно запрещать в России.

Ирина Власова, медиакоординатор проекта «Ноль отходов», в рамках которого и проводилось исследование, сообщила “Ъ”, что сегодня в России нет контроля за пластиковым загрязнением окружающей среды, равно как и системных мер по его предотвращению, а по-другому решить проблему не получится. «Планируются три экспедиции на объекты природного наследия ЮНЕСКО в России — на Байкал, Куршскую косу и в Сихотэ-Алинский заповедник. Там мы будем проводить исследование подобное тому, что было на Черном и Азовском морях. И уже на основе всех данных мы представим Минприроды предварительный список, где будут наиболее часто встречающиеся одноразовые предметы, которые мы рекомендовали бы к запрету или ограничению на территории РФ». Госпожа Власова отметила, что анализироваться будут именно объекты ЮНЕСКО, как самые ценные природные территории. Данные обещают предоставить к концу октября текущего года.

В Минприроды исследование не комментируют.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил “Ъ”, что в случае запрета пластика людям нужно предоставить альтернативу:

«Нужно стоимость, допустим, бумажного пакета приблизить к стоимости пластикового. В настоящий момент себестоимость бумажного в 6–7 раз выше».





Господин Бурматов считает, что отказ от бытового пластика необходим, но сроки зависят от Минприроды.

Напомним, проблему пластикового мусора поднимал на прошедшей 20 июня прямой линии Владимир Путин. Глава государства заявил, что «на самом деле никто не занимается в промышленном смысле переработкой этих отходов».

Полина Ячменникова