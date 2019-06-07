Средиземное море задыхается от пластика

Страны средиземноморского региона ежегодно производят 24 млн тонн пластиковых отходов, из которых лишь 72% должным образом перерабатывается, а остальное оказывается в природе, в том числе на побережье и в море. По оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), больше всего загрязняют пластиком море Египет, Турция и Италия, а самые замусоренные пластиком берега — в турецкой области Киликия и в Барселоне.

Всемирный фонд дикой природы выпустил доклад (.pdf), посвященный проблеме загрязнения пластиковыми отходами природы средиземноморского региона. По оценкам экспертов WWF, ежегодно из тех 6,6 млн тонн пластиковых отходов, которые не перерабатываются, а просто выбрасываются, в Средиземное море попадает 570 тыс. тонн.

А это равносильно тому, как если бы в море ежеминутно бросали по 33 700 пластиковых бутылок.

Самым крупным источником пластика, который, в конце концов, оказывается в море, по оценкам WWF, является Египет. На его долю приходится около 0,25 млн тонн пластиковых отходов ежегодно. В топ-3 вошли также Турция (0,11 млн тонн) и Италия (0,04 млн тонн). В Италии проблема усугубляется тем, что эта страна является крупнейшим в мире потребителем бутилированной воды,— там ежегодно продается до 178 л питьевой воды на одного человека. В числе стран, кто также засоряет Средиземное море пластиковыми отходами, Тунис, Испания, Марокко, Греция, Франция и Хорватия (каждая по 0,01 млн тонн).

Завалено пластиком и побережье. Так, на 1 км береговой линии турецкой области Киликия приходится 31,3 кг пластикового мусора. Совсем незначительно уступает ей Барселона с 26,1 кг пластика на 1 км берега. В антилидерах также Тель-Авив — 21 кг, дельта реки По — 18,2 кг, Валенсия — 12,9 кг, Александрия — 12,7 кг, Алжир — 12,2 кг, Марсель — 9,4 кг и Измир — 7,2 кг.

Отмечая, что система переработки пластика в Средиземноморье просто не работает, директор местного отделения WWF Джузеппе ди Карло поясняет: «Производство пластика обходится слишком дешево, а переработка отходов и издержки загрязнения ложатся на плечи общества и природы. Все страны региона должны перестроить свои сети снабжения. Только тогда мы сможем избавить Средиземное море от пластика». Эксперты WWF дают ряд рекомендаций правительствам стран региона и настаивают на скорейшем отказе от использования одноразового пластика. Если этого не сделать, предупреждают они, к 2050 году объем пластикового загрязнения в регионе вырастет вчетверо со всеми вытекающими последствиями.

Алена Миклашевская