Амнистию Башара Асада не признали в России

Как стало известно “Ъ”, боевики, осужденные в России за участие в сирийском конфликте, начали обращаться в суды с требованием освободить их от наказаний. Поводом для этого послужила всеобщая амнистия, объявленная президентом Сирии Башаром Асадом. Однако российские суды, отказывая в пересмотре приговоров, отмечают, что она не распространяется на решения, вынесенные в соответствии с Уголовным кодексом (УК) РФ.

Уроженец Чечни Саид Алхазов обратился в Мотовилихинский районный суд Перми с ходатайством о приведении приговора, который он отбывает в колонии в Пермском крае, «в соответствие с действующим законодательством». Свой срок в пять лет и шесть месяцев общего режима и ограничение свободы в один год Саид Алхазов получил по приговору Шалинского горсуда Чеченской Республики, который в январе 2016 года признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Саиду Алхазову грозило от 8 до 15 лет, но, признав свою вину и ходатайствовав об особом порядке судопроизводства, он избежал более сурового наказания.

Суд, опираясь на данные Следственного комитета России и признание самого боевика, установил, что осенью 2014 года у Саида Алхазова, общавшегося с воевавшими в Сирии друзьями по мессенджеру WhatsApp, сложилось «ложное субъективное убеждение об ущемлении правительственными силами этой страны прав своих граждан», поэтому он решил принять участие в «джихаде» для установления на территории арабской республики власти исламского государства, действующего на основе законов шариата.

В конце ноября 2014 года Саид Алхазов и один из его знакомых, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, «предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий», решили отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Для этого они законным образом получили загранпаспорта в региональном УФМС и, собрав примерно по 40 тыс. руб., приобрели билеты на авиарейс Астрахань—Стамбул. 13 января 2015 года они на такси уехали в Астрахань, а уже на следующий день улетели в Турцию. 15 января знакомые на микроавтобусе перевезли их в Сирию, где молодые люди попали в один из полевых лагерей боевиков. С января по апрель Саид Алхазов и другие новобранцы проходили стрелковую и физическую подготовку, а также усиленно молились. В конце обучения боевика вооружили автоматом АК-47, выдав ему необходимый запас патронов, с которыми он был направлен, как указано в судебном решении, в боевое подразделение НВФ «Джамаат Зархавы», «не предусмотренное действующим законодательством государства Сирия». Впрочем, служба Саида Алхазова оказалась недолгой — уже 4 июля он покинул расположение боевиков, а еще через десять дней вместе с отцом, прилетевшим за молодым человеком в Турцию, вернулся домой.

Несмотря на то что Саид Алхазов добровольно покинул НВФ, суд не нашел оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, но, вынося приговор, существенно смягчил наказание, так как он впервые привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризовался по месту жительства, а его отец является инвалидом второй группы. Верховный суд Чечни, в который защита обжаловала приговор с целью сокращения срока наказания, оставил его в силе, после чего бывшего боевика отправили отбывать срок в Пермский край.

Мотовилихинскому райсуду Перми Саид Алхазов сообщил, что, руководствуясь законами «О военных преступлениях» №61 от 1950 года, «О военной службе» №30 от 2007 года, президент Сирии Башар Асад в октябре прошлого года подписал указ №18 «О всеобщей амнистии», чем, по версии заявителя, декриминализовал ответственность за совершенное им деяние. Поэтому, считает Саид Алхазов, наказание, назначенное ему Шалинским горсудом, подлежит прекращению.

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Судья Ольга Шатова, рассматривая заявление осужденного, отметила, что каких-либо изменений и дополнений, улучшающих положение Саида Алхазова, в санкцию ч. 2 ст. 208 УК РФ, по которой он был осужден и отбывает наказание, федеральными законами РФ с момента постановления в отношении его приговора не вносилось. Поскольку Саид Алхазов является гражданином России и был осужден за совершение преступления, предусмотренного законодательством Российской Федерации, изменения в законодательстве иного государства, в том числе Сирийской Арабской Республики, на осужденного не распространяются и не декриминализуют совершенное им преступление. При таких обстоятельствах судья отклонила заявление Саида Алхазова.

Следует отметить, что сирийской амнистией попытались воспользоваться и другие боевики, получившие в итоге от российских судов отказные решения. В самой Сирии, по данным ее властей, под амнистию попало около 60 тыс. человек, которые уклонялись от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов НВФ.

Николай Сергеев