Сирийские амнистии

С начала вооруженного конфликта в Сирии в марте 2011 года в стране неоднократно объявлялась всеобщая амнистия. В течение одного года могло выходить несколько указов такого рода. Так, например, в 2012 году амнистия объявлялась в том числе для участников антиправительственных протестов, но касалась только тех, «чьи руки не запятнаны кровью граждан». Амнистия также не распространялась на тех, кто попадает в Сирии под категорию «террорист», а это все члены вооруженных группировок, в том числе признанных за пределами страны как «вооруженная оппозиция».

Об амнистии речь заходила и в ходе военных операций. Так, один из указов был принят 28 июля 2016 года, в разгар боев за Алеппо. Речь шла об амнистии для всех вооруженных лиц при условии, если они сложат оружие и сдадутся. Изначально действие указа распространялось на три месяца, но было продлено почти на год, до 30 июня 2017 года. Аналогичные условия предлагались боевикам и в дальнейшем, в частности, когда в 2017–2018 годах зашла речь о возвращении под контроль официальных властей зон деэскалации вокруг Хомса, Дамаска и на юге Сирии. «Зоны деэскалации в Сирии в первую очередь направлены на обеспечение безопасности гражданских лиц, а также являются шансом для боевиков сложить оружие и получить амнистию»,— заявил президент Сирии Башар Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в 2017 году.

Кроме того, боевиков затронула амнистия для дезертиров и уклонистов от военной службы, где бы они ни находились — внутри Сирии или за ее пределами. Такие указы публиковались в 2015 и 2016 годах. Самый последний и известный был подписан 9 октября 2018 года. Указом отменяется наказание за преступления, определенные в законах «О военной службе» и «О военных преступлениях» от 1950 года. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, на 31 мая по этому указу были амнистированы свыше 58 тыс. человек, «в том числе беженцы и бывшие боевики».

При этом в своих комментариях к закону представители сирийских властей отмечали, что речь идет об индивидуальном подходе к каждому гражданину и указ не касается тех, «кто причастен к совершению террористических актов, массовых убийств и других тяжких преступлений против сирийского народа». Аналогичный принцип применяется и в других случаях.

Обсуждали сирийские власти и амнистию для иностранных граждан, задержанных в Сирии с оружием в руках. В частности, в ноябре прошлого года этот вопрос поднимался в Дамаске иорданской парламентской делегацией. Сирийское руководство обещало рассмотреть списки, поданные иорданскими депутатами. В Москве считают, что судьба задержанных боевиков должна решаться властями тех стран, где они совершали преступления. Именно поэтому в Россию возвращали только женщин и детей.

Марианна Беленькая