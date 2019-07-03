ВИЧ сдал позиции

Ученым удалось вылечить ВИЧ: успеха в борьбе с заболеванием достигли американские специалисты из Медицинского центра Университета Небраски и Университета Темпл. Пока что речь идет об эксперименте, который проводился над мышами. Помочь зараженным животным удалось благодаря геномному редактированию. Что это за метод? И как его введение изменит рынок лекарств? Разбирались Иван Корякин и Анна Пестерева.

Неизлечимый вирус удалось победить. Этих слов ждали 37 млн человек по всему миру — именно столько людей страдают от ВИЧ. Сейчас применяется поддерживающая терапия, которая подавляет вирус и помогает больному вести привычный образ жизни. Но ей сопутствует множество ограничений: проходить лечение нужно всю жизнь, оно несет побочные эффекты и главное — несмотря на все усилия, вирус остается в организме. Двумя пациентами, которые полностью излечились от ВИЧ, стали лабораторные мыши. Из семи зараженных особей на поправку пошли лишь две, но ученые довольны, так как вирус наконец-то сдал позиции. Добиться этого удалось благодаря редактированию генома, пояснил руководитель центра профилактики и борьбы со СПИДом города Москвы Алексей Мазус: «Для того чтобы вирус попал в лимфоцит, где он, собственно, живет, нужны специальные рецепторы, видя их, вирус цепляется и втягивает их. Задача ученых в том, чтобы создать лимфоциты, которые не имеют этого рецептора, то есть вирус есть, но он не может попасть в клетку и жить там».

На фоне хороших новостей из США, в России вновь обсуждают рост заболеваемости. Более 1 млн человек страдают от вируса иммунодефицита. СМИ с 2016-го пишут об эпидемии, захватившей некоторые регионы страны. И число заболевших будет расти, утверждает руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский: «Эпидемия продолжается, ежегодно появляется около 100 тыс. новых случаев. Если брать взрослое население, то инфицировано около уже 1%. Если те же темпы продолжат сохраняться, то число больных вырастит до 10% в год».

Хотя новый метод борьбы со СПИДом оказался действенным, радоваться пока рано. Впереди долгий период новых экспериментов: исследователи планируют протестировать препарат на людях. Если данное средство все-таки появится в России, это полностью изменит рынок лекарств в стране, считает гендиректор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк: «В России на ВИЧ-терапию тратится более 30 млрд руб. в год. Цифры достаточно большие, и если действительно появится лекарство, которое поможет излечиваться от болезни, оно будет стоить очень дорого. Но если посчитать то время и деньги, которые тратятся на каждого пациента, то даже самый дорогой препарат в итоге окупится».

Если новый препарат начнут продавать, нельзя с уверенностью сказать, что он появится в России. Многие современные лекарства годами не могут попасть на отечественный рынок. Такая ситуация, например, сложилась с лечением гепатита С. Уже пять лет препараты нового поколения не доступны россиянам.

Ранее ученые проводили эксперименты по лечению ВИЧ при помощи пересадки стволовых клеток костного мозга. Сообщалось, что один человек полностью избавился от вируса. Однако этот способ лечения посчитали слишком сложным и опасным для пациентов.