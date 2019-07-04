Пермская инжиниринговая компания «Искра-НГК» приобретет завод в Германии. Это позволит заводу использовать европейские технологии и оборудование для производства компрессоров для нефтегазовой отрасли. Эксперты считают, что импортозамещение позволит компании увеличить портфель заказов.



ООО «Искра-НефтегазКомпрессор», производящее в Перми газовое оборудование, готовится к совершению сделки по приобретению завода в Германии. Название завода не раскрывается. Сейчас ИНГК производит газокомпрессорное и газотурбинное оборудование, обеспечивает их разработку и сервис. Производственная площадка расположена в Орджоникидзевском районе Перми, на ул. Новогайвинской, 92. Ее размеры составляют около 30 тыс. кв. м. Конструкторское бюро и центр продаж зарегистрированы в Москве. Потребителями продукции являются компании России и стран СНГ («Газпром», «Роснефть», Иркутская нефтяная компания, «Казахойл Актобе» и другие).

Как сообщил „Ъ-Прикамье“ зам­гендиректора ООО «ИНГК» Игорь Турусов, приобретение зарубежного производителя поршневых компрессоров продиктовано программой импортозамещения производства аналогичной продукции в РФ. «Сейчас мы находимся в стадии согласования основных условий сделки по покупке одного из ведущих немецких производителей»,— пояснил господин Турусов. Он добавил, что в контур сделки войдут конструкторская документация, станки и оборудование, чтобы в дальнейшем локализовать немецкие технологии в Перми. Ожидается, что сделка будет завершена в июле-августе 2019 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИНГК-Промтех», зарегистрированное в Перми, принадлежит московскому ООО «ИНГК», его владельцем является основатель компании Олег Бычков. Выручка ООО «ИНГК» в 2017 году — 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 282 млн руб. Выручка ООО «ИНГК-Промтех» в 2017 году составила 845 млн руб., чистая прибыль — 30,6 млн руб.

В Европе из прикамской промышленности заводы покупал только губахинский «Метафракс». Шесть лет назад он приобрел 100% долей компании Dynea Austria GmbH (Кремс, Австрия), занимающейся производством формальдегида и синтетических смол.

Проект расширения производства уже был презентован губернатору Пермского края Максиму Решетникову в рамках форума «Дни пермского бизнеса». Сотрудники ИНГК пригласили господина Решетникова на предприятие. Однако, по данным „Ъ-Прикамье“, в графике губернатора на ближайшие две недели визита на предприятие нет. Ранее ИНГК приняло участие в совещании с представителями ПАО «Газпром», посвященном дорожной карте по расширению использования высокотехнологичной импортозамещающей продукции. В частности, немецкие технологии могут быть применены при производстве поршневых компрессорных установок.

Как пояснили „Ъ-Прикамье“ в краевом минпроме, ведомство «всецело поддерживает развитие компании, направленное на расширение производственных мощностей и повышение качества выпускаемой продукции».

По мнению директора Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрия Теплова, в стране наметилась тенденция на локализацию производств: «Возможная цель покупки — это импортозамещение и постепенный контроль над поставками всего оборудования для „Газпрома“ и других крупных компаний. Заказов стало гораздо больше, поэтому местные поставщики, возможно, не справляются ни с точки зрения количества, ни с точки зрения качества. Сейчас есть тренд на локализацию производства в России. Покупка иностранных производителей и поставщиков поможет исключить потенциальные риски, связанные с введением каких-либо санкций».

Юлия Сырова