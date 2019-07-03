В Госдуме предложили ограничить освещение деятельности запрещенных организаций

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий новостным агрегаторам и онлайн-кинотеатрам распространять информацию о запрещенных в России экстремистских организациях без упоминания факта запрета. Публикация агрегаторами информации о запрещенных в России организациях без указания на это повлечет штраф до 50 тыс. руб.

Авторами инициативы выступили председатель законодательного собрания Республики Башкортостан Константин Толкачев («Единая Россия») и депутат Госдумы от региона Павел Качкаев («Единая Россия»).

По мнению авторов, цель законопроекта — активизировать меры, «направленные на локализацию и нейтрализацию террористических и иных экстремистских проявлений», и устранить потенциальные предпосылки их формирования. Предложенные поправки относятся к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Реестр Роскомнадзора относит к новостным агрегаторам четыре сервиса: «Новости@Mail.ru», СМИ2, «Яндекс.Новости» и «Рамблер/новости».

О том, как депутаты Госдумы предложили ограничить иностранное участие в таких сервисах, читайте в материале “Ъ” «Новостные агрегаторы выводят из-под зарубежного контроля».