Сортавальский карьер попал в налоговую дробилку

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала банкротный иск к АО «Карьер "Коккомяки"», которое занимается производством строительного и дорожного щебня в Карелии. Ранее предприятие принадлежало одному из крупнейших предприятий дорожного комплекса Петербурга ОАО «АБЗ-1», однако сейчас, по данным “Ъ”, оно контролируется структурами, связанными с ООО «Интэк» Матвея Смирнова. В компании заявляют, что «ситуация рабочая» и задолженность, которая не превышает 10 млн рублей, будет погашена. Аналитики отмечают, что на фоне роста производства щебня его погрузка на железной дороге снижается несколько лет подряд, однако в 2019 году, прогнозируют эксперты, в связи с изменениями в расчетах тарифов, карельские производители сохранят высокие темпы роста добычи и отгрузок.

В картотеке арбитражных дел зарегистрирован иск ФНС от 2 июля к АО «Карьер "Коккомяки"». На момент сдачи номера решение о принятии иска к производству не поступало. В ФНС на запрос “Ъ” оперативно не ответили. В АО «Карьер "Коккомяки"» “Ъ” заявили, что не видят рисков банкротства: задолженность, по данным компании, составляет до 10 млн рублей, в ближайшее времени она будет погашена, рассрочки не требуется.

АО «Карьер "Коккомяки"» образовано в 2005 году, оно поставляет щебень для «Трансстроя», «ТрансСтройМеханизации», «АБЗ-1», «Метробетона». Ранее АО «АБЗ-1» принадлежало 50,99% в карьере. Акции были проданы еще в 2012 году, сообщил “Ъ” представитель АБЗ. По словам собеседников “Ъ” на рынке дорожного строительства, предприятие приобрели структуры связанные с ООО «Интэк» (занимается арендой и лизингом железнодорожного транспорта), конечным бенефициаром является семья генерального директора АО «Карьер "Коккомяки"» Матвея Смирнова. Сведений об объеме выпуска щебня компании в открытом доступе нет. Источники “Ъ” на рынке отмечают, что часть щебня, произведенного на карьере компании в Карелии, экспортируется в Казахстан. Как сообщалось ранее, утвержденные запасы сырья на базе месторождения Коккомяки в Сортавальском районе составляют около 143 млн тонн, выпуск продукции — 1–1,5 млн тонн в год.

Выручка АО «Карьер "Коккомяки"» за 2017 год составила 357 млн рублей, убыток — 34 млн рублей. Согласно kartoteka.ru, компания выступает ответчиком по 43 искам на общую сумму 168 млн рублей. Выручка ООО «Интэк» (Матвею Смирнову принадлежит 96,9% в компании) за аналогичный период составила 222 млн рублей, прибыль — 15 млн рублей.

По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), на фоне роста производства щебня (по данным Росстата, в 2018 году рост к 2017 году составил 5,0%, до 258,5 млн тонн) его погрузка на железной дороге снижается уже несколько лет подряд. Погрузка строительных материалов на сети РЖД в январе — июне снизилась на 4,1%, до 60,1 млн тонн. По оценкам ИПЕМ, сокращение перевозок щебня железнодорожным транспортом только в 2018 году привело к снижению чистой прибыли ОАО «РЖД» на 1,04 млрд рублей.

Северо-Западный федеральный округ — второй по темпам прироста выпуска щебня после Сибирского федерального округа (по данным за пять месяцев 2019 года, прирост составил 7,4%). Наиболее значительное наращивание производства было по Карелии — почти на 20% в мае и на 14% с начала года, следует из данных аналитического агентства «Амикрон-консалтинг». Лидерами по потреблению щебня в мае стали Московская, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва и Республика Татарстан.

По словам генерального директора «Infoline-аналитика» Михаила Бурмистрова, изменение РЖД схемы расчета тарифных расстояний и рост арендных ставок и стоимости предоставления полувагонов в 2017–2018 годах до уровня выше 2 тыс. рублей за вагоно-сутки ограничили возможности карельских производителей гранитного щебня по поставкам продукции в Москву и Московскую область, где их долю рынка заняли поставщики гранитного щебня из Украины, Белоруссии и с Урала, а также местные производители гравийного щебня. В результате в 2018 году добыча щебня в Карелии сократилась с 15,64 до 15,37 млн кубометров. В 2019 году, в связи с изменением схемы расчета тарифных расстояний, что позволило увеличить отгрузки на Северо-Запад и в Московский регион, добыча щебня в Карелии динамично растет: за пять месяцев 2019 года — на 14%, до 6,6 млн кубометров, говорит господин Бурмистров. Он отмечает, что во втором квартале 2019 года, в связи со снижением цен на уголь, в Европе производители угля сокращают отгрузки в направлении портов Балтики, что сформировало возможности для снижения ставок предоставления полувагонов: это позволит карельским производителям сохранить высокие темпы роста добычи и отгрузок во втором полугодии 2019 года.

Яна Войцеховская