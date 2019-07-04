Встретят по одежке

ХК «Молот-Прикамье» после самого провального в своей истории сезона и смены руководства поставил себе задачу выйти в плей-офф, а также вернуть на трибуны болельщиков. Для этого клуб выпустит линейку одежды под собственным брендом. Эксперты считают, что лояльности болельщиков клубу нужно достигать эффективной игрой и другими маркетинговыми инструментами.



Руководство ХК «Молот-Прикамье» провело пресс-конференцию, на которой рассказало о планах на предстоящий сезон. По словам гендиректора клуба Андрея Морозова, задачей-минимум является выход в плей-офф. «В этом году задача — выступить значительно лучше, чем в прошлом, хотя, может, для этого ничего делать и не надо. Уверенный выход в плей-офф — то, что категорически необходимо. Задача-минимум — выход в плей-офф и такое содержание игры, чтобы руководству и игрокам не было стыдно перед трибунами»,— подчеркнул господин Морозов.

Напомним, пермский клуб в 2018/19 году провел свой самый провальный сезон, заняв в ВХЛ 27-е место из 29. Краевые власти сменили руководство клуба. На тренерский мостик был приглашен Павел Десятков, тренер «Рязани», которая, имея самую низкую зарплату среди клубов в ВХЛ, вышла в плей-офф лиги. Новый наставник привел с собой также помощников из Рязани.

Свои задачи обозначил и главный тренер Павел Десятков: «Задача одна — выходить на каждую игру и добиваться победы. Во главу ставится результат. Если он будет, многие вещи уходят на второй план».

С нового сезона изменится и менеджмент. Ранее была упразднена должность президента. «Это больше политическая фигура, чем операционный менеджмент»,— объяснил Андрей Морозов. Внесены изменения в устав клуба, регламентирующие создание наблюдательного совета. Назвать его членов Андрей Морозов отказался, уточнив, что этот институт еще в процессе создания, а по итогам формирования нужно будет согласие членов на раскрытие этой информации. Ранее сообщалось, что совет могут войти гендиректор пермских «дочек» «Газпрома» Сергей Черезов, депутаты заксобрания Армен Гарслян и Вагаршак Сарксян, известный хоккейный тренер Николай Ванин и глава краевой федерации хоккея Алексей Чикунов.

Кроме того, клуб ставит себе задачу вернуть на трибуны болельщиков. По итогам прошлого сезона «Молот-Прикамье» вошел в топ-100 самых посещаемых клубов Европы, заняв 97-е место с показателем 3839 человек, в среднем посещающих игру. «В качественном составе болельщиков мы, может быть, где-то потеряли, болельщик стал более академическим. Хотелось бы вернуть на трибуны нерв, чтобы арена жила!» — отметил господин Морозов. Он подчеркнул, что клуб в этом сезоне не будет проводить ребрендинг, но «добавит красок и цвета», а также запустит линию спортивной одежды под своим брендом. По информации „Ъ-Прикамье“, на данный момент на уровне эскизов находятся комплекты одежды в двух цветовых гаммах: черно-серой и черно-оранжевой. Планируется, что к началу сезона в фан-шопе «Молота» начнут продаваться шарфы, кепки, ветровки и спортивные костюмы.

Господин Чикунов уверен, что основной инструмент привлечения болельщиков на трибуны — это эффективная игра. «Безусловно, атрибутика нужна. Но создание бренда — это целая индустрия, и этим должны заниматься профессионалы спортивного менеджмента. Нужно изучать общественное мнение, знать социальный статус людей этого региона, кто они и чем занимаются. Кроме того, нужны шоу с игроками, игры со зрителями, фильмы, работа с ветеранами, выезды в детские учреждения. А атрибутика придет уже после»,— считает господин Чикунов.

По мнению руководителя направления «Маркетинг и PR» Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Евгения Категова, производство одежды может быть только малой частью обширной работы по привлечению болельщиков.



«Это история как минимум на год, здесь много мер. Вопрос — как работать с болельщиками, есть ли на это деньги, а если нет, то должен быть спортивный результат, гений тренера»,— пояснил Евгений Категов.

Также, по его мнению, важно правильно презентовать сувенирную продукцию. «Можно сделать кайфовую, удобную одежду, но сейчас легко через интернет купить экипировку любого клуба. Поэтому важно не только правильно сделать одежду, но и правильно о ней рассказать, чтобы ее захотели купить, даже если она невысокого качества или клуб не показывает результатов»,— отметил господин Категов.

Юлия Сырова