За психиатра вступился профсоюз

В Астрахани прошла серия одиночных пикетов в защиту врача-психиатра Александра Шишлова, осужденного на два года колонии за то, что он выпустил из отделения больного, страдающего шизофренией. Тот впоследствии убил ребенка и напал на полицейских. Врача обвинили в халатности, повлекшей смерть человека. Профсоюзные активисты требуют пересмотреть решение суда, так как считают коллегу невиновным. Эксперты обращают внимание на то, что решение об изменении лечения принимает суд и ответственность лежит на враче, который должен был наблюдать больного на амбулаторном лечении.

В Астрахани активисты профсоюза медицинских работников «Действие» провели серию одиночных пикетов возле Астраханского областного суда в защиту осужденного за халатность врача-психиатра Александра Шишлова. Врачи требуют пересмотреть приговор суда первой инстанции. Как сообщила “Ъ” координатор астраханского отделения профсоюза Ксения Литвинова, два человека пикетировали суд утром, еще двое выйдут ближе к вечеру.

Медработники держали плакаты «Сажают врача — страдает пациент» и «Репрессии врачей — вред государству».

«Мы будем продолжать пикеты ежедневно до решения суда апелляционной инстанции. Считаем, что Александр Шишлов невиновен»,— пояснила госпожа Литвинова. По ее словам, в пикетах будут принимать участие не только врачи ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница», где работал господин Шишлов, но и сотрудники других медучреждений Астрахани.

Кировский районный суд Астрахани 6 июня 2019 года приговорил Александра Шишлова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и запретил два года работать по профессии. Уголовное дело было возбуждено в октябре 2017 года отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области. Господину Шишлову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

Следствие считает, что в июле 2017 года Александр Шишлов, работавший в астраханском ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница», «выступил в составе комиссии с инициативой об изменении принудительного лечения пациенту, ранее совершившему убийство, с психиатрического стационара специализированного типа на лечение в амбулаторных условиях». Пациент господина Шишлова Михаил Елинский в 2011 году был признан виновным в убийстве, однако, так как судебная экспертиза признала его невменяемым, суд направил его на принудительное лечение в Волгоградскую психиатрическую больницу. Через пять лет Елинского перевели в психиатрическую больницу Астрахани. По результатам заключения врачебной комиссии, в состав которой входил и Александр Шишлов, суд принял решение направить Михаила Елинского на амбулаторное лечение. При этом, как считает следствие, господин Шишлов достоверно знал о том, что у Елинского нет положительной динамики психического состояния.

Михаил Елинский вышел на свободу 5 июля 2017 года, а уже 19 сентября он напал с ножом на свою племянницу, ранил ее, затем убил ее полуторагодовалую дочь, нанеся ей 25 ударов ножом. После этого он вышел с холодным оружием в руках на улицу, где его увидели прохожие и вызвали полицию. Прибывшим на место силовикам не удалось задержать агрессивного мужчину, и полицейские открыли огонь на поражение.

Дело в отношении врача психиатрической больницы было передано в суд только в феврале этого года.

На процессе Александр Шишлов утверждал, что во время нахождения в клинике у пациента не было острых проявлений болезни, он вел себя спокойно, его посещали родственники, с которыми складывались нормальные отношения.

Кроме того, врач настаивал на том, что решение о направлении больного на амбулаторное лечение он принимал не единолично, а в составе комиссии, в которую также входили заведующий отделением, заместитель главного врача и главврач больницы. Также господин Шишлов обращал внимание суда на то, что, выйдя из стационара, Михаил Елинский перестал принимать лекарства, а заметившие ухудшение его состояния родственники не обратились в медучреждение.

Следствие и гособвинение настаивали на том, что в истории болезни врач не отмечал положительных изменений в поведении пациента, следовательно, у него не было оснований считать, что больной излечился и может быть переведен на амбулаторное лечение.

Александр Шишлов обжаловал приговор в Астраханском областном суде, пока он продолжает работать в астраханской областной психиатрической больнице.

Активисты профсоюза «Действие» отмечают, что из-за подобных судебных решений работа врачей становится опасной. «Мы обсуждаем эту проблему, многие боятся продолжать работать, опасаясь попасть под суд»,— говорит Ксения Литвинова. Главный врач Саратовской областной клинической психиатрической больницы имени Святой Софии Александр Паращенко считает, что в такой ситуации врач-психиатр не может быть осужден.

«К сожалению, такие случаи бывают: мы снимаем человека с принудительного лечения, а через какое-то время он начинает вести себя криминально. Тут больше виноват не тот врач, который снял принудительное лечение, а тот, который должен интенсивно заниматься амбулаторным лечением: наблюдать раз в десять дней. За поведением должна была следить и полиция. Второе: все решает суд, мы даем только свое мнение, с которым часто суд не соглашается и не выписывает человека. Всю жизнь мы, конечно, никого не держим и выписываем человека в общество»,— отмечает господин Паращенко. Александр Паращенко также считает, что подобные случаи негативно влияют на работу врачей в целом: «Врачи будут опасаться выписывать пациентов. Сейчас идет волна негатива против врачей, в такой ситуации врачи будут десять раз перестраховываться, прежде чем принять какое-либо решение».

Сергей Петунин, Саратов