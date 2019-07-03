Доля Петербурга в общем объеме инвестиционных сделок на рынке недвижимости снизилась на 17%

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме инвестиционных сделок на рынке недвижимости в России сократилась с 38% в январе-июне 2018 года до 21% за аналогичный период в текущем году. При этом доля Москвы в этом сегменте, напротив, увеличилась до 72% за первое полугодие 2019 года (за аналогичный период прошлого года она составляла 56%). Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании JLL.

В целом ситуация на рынке инвестиций в развитие коммерческих сетей в Петербурге неоднозначна. С одной стороны, согласно обзору рынка торговой недвижимости компании IPG.Estate, негативными факторами являются отказ холдинга Ginza Project инвестировать в развитие гастрономических маркетов Allfoods, ограничения ФАС в отношении открытия новых магазинов X5 Retail Group, а также с уход с рынка города таких компаний как Adidas Group, Intersport и Next (Next kids).

С другой стороны, к концу этого года в Петербурге запланировано к вводу несколько крупных объектов, среди которых крупнейший в Европе центр мебели «Кубатура» общей площадью 140 тыс. кв. м. и ТРК на месте кинотеатра «Спутник» общей площадью 59,5 тыс. кв. м. Более 3 млрд рублей будут направлены на обновление ТЦ «Мега Дыбенко», которое планируют завершить в следующем году. Эксперты IPG.Estate считают, что общая тенденция реновации объектов коммерческой недвижимости и появление новых игроков положительно скажутся на динамике рынка инвестиций в торговую недвижимость.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что строительство торговых центров в Петербурге сократилось — больше половины из них были построены более 10 лет назад.

Анастасия Шумова