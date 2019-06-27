Возраст более половины ТЦ в Петербурге превышает 10 лет

Доля торговых центров в Петербурге, построенных более 10 лет назад, составляет 59%. С таким заявлением выступила заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers International в Санкт-Петербурге Юлия Кузнецова в рамках конференции «Трансформация ритейла и коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в борьбе за потребителя», проведенной АО «МаркетМедиа» в четверг, 27 июня.

По словам госпожи Кузнецовой, в 2019 году планируется открытие только двух специализированных торговых центров — Fashion House Outlet Centre и мебельного центра «Кубатура». Для сравнения, в 2013 году в Петербурге было открыто девять ТЦ.

Отсутствие новых объектов приводит к снижению вакантности мест в существующих торговых центрах. Напомним, по данным годового отчета Colliers International в СПб, в 2015 году средний уровень вакантности в Петербурге составлял около 8%, в 2018 году — уже только 3,1%.

Анастасия Шумова