Уголовное дело липецкого строителя Геннадия Разводова передано в суд

В Левобережный райсуд Липецка передано уголовное дело бывшего директора ООО «СУ-3 "Липецкстрой"» (входит в АО «Липецкстрой» Валерия Сешенова) Геннадия Разводова, сообщили в областной прокуратуре. Он обвиняется в сокрытии в особо крупном размере денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы). По версии следствия, Геннадий Разводов, «достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом», с октября 2017 года по июнь 2018 года произвел взаиморасчеты с контрагентами через третьих лиц и сокрыл от погашения недоимки более 54 млн руб. Как уточнили в прокуратуре, как минимум 7,7 млн руб., которые должны были поступить на счет ООО «СУ-3 "Липецкстрой"», «были незаконно перечислены контрагентам, минуя счета организации». «Директор сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности»,— добавили в региональном управлении СКР.

О том, почему другого местного застройщика судят в соседнем регионе, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Липецкие "квадраты" пересчитают в Воронеже».

Александр Прытков