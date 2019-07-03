Тральщик «Анатолий Шлемов» будет заложен 12 июля

На Средне-Невском судостроительном заводе 12 июля будет заложен тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит». Это седьмой корабль серии.

Головной тральщик —«Александр Обухов» был передан ВМФ РФ три года назад. В 2018 году флот получил второй корабль, построенный по данному проекту — «Иван Антонов». На стапелях СНЗ остаются «Георгий Курбатов» и «Яков Баляев». Минный тральщик «Владимир Емельянов» был спущен на воду в мае.

Длина тральщиков составляет 62 м, максимальная скорость —16 узлов.