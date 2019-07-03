Открыт для движения новый участок трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург»

Участок скоростной автотрассы М-11 «Москва – Санкт -Петербург» с 97-го до 149-го км открылся для движения автомобилей в среду, 3 июля. Он проходит по территории Московской и Тверской областей и на 143-м километре соединяется с трассой федерального значения М-10 «Россия», сообщили в госкомпании «Автодор».

На новом участке трассы М-11 организовано четырехполосное движение, установлено разделяющее ограждение. На всем протяжении дороги максимальная разрешенная скорость составляет 110 км/ч, в будущем ее увеличат до 130 км/ч.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что платную трассу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на всем протяжении планируют открыть в сентябре этого года.