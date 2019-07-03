Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщается на официальном портале правовой информации. Теперь при рождении третьего или последующих детей семьям будут выделять 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита.

Норма будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию многодетным семьям, у которых ребенок родился в нынешнем году. Выплатой на погашение ипотечного кредита, по предварительным подсчетам, могут воспользоваться около 30 тыс. семей. На компенсации Минфин предложил выделить 15 млрд руб. из федерального бюджета.

Напомним, в феврале президент Владимир Путин выступил с предложением помочь многодетным семьям с ипотекой. Законопроект инициировали представители всех фракций Госдумы и члены Совета федерации во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

О том, как Владимир Путин выступил с предложениями ввести льготы в области ипотечного кредитования, читайте в публикации “Ъ”.