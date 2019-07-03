СПЧ готовит законопроект о профилактике домашнего насилия

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) при участии депутата Оксаны Пушкиной готовит законопроект о профилактике домашнего насилия. По словам председателя СПЧ Михаила Федотова, о необходимости такого закона говорит «опыт почти 150 стран с аналогичными законами». «Так, в Казахстане уровень домашнего насилия после принятия закона снизился на 40%»,— сказал «Интерфаксу» глава СПЧ.

Он пояснил, что прецедентным стало дело трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. «Это пример того, к чему приводит невнимание государства к насилию в семье, если бы был закон о профилактике насилия, дела сестер Хачатурян просто не было бы, оно не возникло бы, проблема была бы локализована в самом начале»,— убежден господин Федотов.

Как заявила член СПЧ Ирина Киркора, проектом закона будет предусматриваться введение охранных ордеров — решений суда, запрещающих проявившему насилию приближаться к жертве. Кроме того, предлагается обязать психологов работать с членами семьи, допустившими агрессию.

Сестры Хачатурян были задержаны в Москве в июле 2018 года по подозрению в убийстве своего 57-летнего отца. По делу проходят 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их 17-летняя сестра. В августе Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия постановил заключить их под стражу. В сентябре Басманный суд освободил девушек, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий. Сестры свою вину не признают.

Согласно майскому опросу компании «Михайлов и партнеры. Аналитика», 47% россиян считают, что домашнее насилие — частная проблема, и государство либо общество не должны в нее вмешиваться. 39% опрошенных допустили применение силы к близким, а 10% заявили, что не считают принуждение жены к сексу изнасилованием.

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