Клиенты уфимской турфирмы «Лови волну» пожаловались в полицию на мошенничество

Как минимум шесть клиентов уфимской туристической фирмы «Лови волну», продававшей туры за рубеж, считают себя потерпевшими от мошенничества, сообщают «Вести-Башкортостан». Покупателей туров известили, что директор компании Екатерина Петряева забрала все собранные деньги и уехала. Сама она, по информации сотрудников, сообщила, что обстоятельства вынудили ее выехать за границу. В разговоре руководитель извинилась, что всех «подвела» и «подставила».

Некоторые из клиентов покупали туры в «Лови волну» не в первый раз. До этого времени все обязательства компания выполняла.

Полиция начала доследственную проверку по заявлениям клиентов компании.

ООО «Лови волну», по данным Kartoteka.ru, работает на рынке Уфы с марта 2014 года. Екатерина Петряева является единственным владельцем и руководителем компании.

По уточненным данным полиции, заявления на «Лови волну» написали уже более 30 покупателей туров.

Ирина Самойлова