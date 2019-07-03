Россия попросила PDVSA зарегистрировать юрлицо для переноса офиса в Москву

Россия попросила венесуэльскую нефтегазовую госкомпанию PDVSA зарегистрировать юрлицо для открытия офиса в Москве, рассказал «Интерфаксу» министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо. По его словам, московский офис PDVSA должен был начать работать в июне, но его открытие задерживается. Сколько еще времени понадобится венесуэльской компании, министр не уточнил.

«Россия попросила нас некую регистрацию на бумаге, по регистрации PDVSA Russia в Москве, мы работаем над этим. Нам нужно учредить новый офис юридически»,— сообщил господин Кеведо. По его словам, в российском офисе PDVSA будут работать 10 человек.

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Москва предложила компании два здания для офиса, и венесуэльская сторона уже выбрала, где будет располагаться представительство компании. Сейчас PDVSA выбирает, кто возглавит российский офис. В частности, рассматривается кандидат из Голландии. «Мы уже открыли офис в Москве, но нам нужно перевести людей из португальского офиса»,— добавил Мануэль Кеведо.

В марте президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис нефтяной компании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву. Это решение было принято после того, как США внесли PDVSA в санкционный список, заблокировав активы нефтяной компании. В результате она лишилась крупнейшего для себя рынка и не может получать деньги от своих американских НПЗ. МИД Венесуэлы обещал перенести офис PDVSA в Москву «в кратчайшие сроки».

Подробности — в публикации “Ъ” «PDVSA попала под санкции США».