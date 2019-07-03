Температурный режим

«Коммерсантъ Стиль» собрал простые советы для тех, кто замерз в эти нетипичные для июля холода.

Что есть

Невероятно, но факт: во время похолоданий вроде того, что портит планы москвичам сейчас, мы едим больше просто потому, что нам скучно или грустно. Действительно, в холод организм расходует больше энергии на то, чтобы согреться, а нехватка витамина D негативно сказывается на выработке серотонина, гормона счастья. Но три холодных дня после недели адовой жары вряд ли могут всерьез повлиять на ваше состояние, если только вы не гуляли по улице в одной майке и чертовски замерзли. Так что сейчас мы едим, потому что это приятно. В жару хорошо лежать в гамаке и есть ягоды, а в такую погоду, как сейчас,— запивать стейк красным вином, и незачем отказывать себе в этом удовольствии. Кстати, белые вина особенно популярны летом, потому что содержат меньше танинов — это и делает их легче, а еще они лучше сочетаются с легкой пищей вроде салатов. А вот красное вино идеально в 16–20 градусов.

Для тех, кто уже простудился или заболевает: вопреки мифам, витамин С не спасает от простуды. Авторы исследования, опубликованного в Medical Journal of Australia, не обнаружили разницы в заболеваемости простудой у тех, кто принимал его в обычной и повышенной дозировках. Сокращает ли витамин С продолжительность болезни, также доказать не удалось. Зато прекрасно известно о побочных эффектах передозировки витамина С: это диарея, камни в почках, хрупкость зубной эмали и другие неприятные последствия. Так что просто пейте больше жидкости и ешьте горячую пищу.

Чем заниматься

Если хочется эклеров, но вы беспокоитесь о фигуре — идите в зал и сжигайте там набранные на пирожных калории. Лето — лучшее время, чтобы покупать абонементы на фитнес, потому что именно сейчас, согласно древней традиции, в России отключают горячую воду. И, если вы не озаботились установкой бойлера, вас ждет от 10 до 30 дней (зависит от региона) вечной мерзлоты в ванной комнате. Любой спорт — хоть прыжки со скакалкой, хоть тягание железа — поможет согреться и взбодриться.

Наш организм, испытывая стресс от физических нагрузок, выделяет белок под названием нейротрофический фактор мозга, который, в свою очередь, стимулирует выработку эндорфинов. А физическая нагрузка обогащает ткани кислородом. Поэтому после тренировки нам так классно: эндорфины вызывают чувство эйфории, и хочется не сидеть на месте. Неплохое решение, когда пасмурная погода и серость не дают возможности даже оторваться от подушки.

Как пахнуть

Разделение парфюмов по сезонам абсолютно условно, но с наступлением холодов как-то приятнее носить теплые ароматы. Наши обонятельные рецепторы напрямую связаны с частью нашего мозга, отвечающей за эмоции. Поэтому самые простые запахи могут согреть нас, как будто мы укутались в теплый шарф. Эти свойства обычно приписывают сандалу, ванили, корице.

Все знают о пользе оливкового масла в наших блюдах — например, оно очень полезно для сердца, но его запах тоже может кое-что. Исследования Немецкого исследовательского центра пищевой химии показали, что оливковое масло с большей вероятностью заставит человека чувствовать удовлетворение после еды по сравнению с другими видами масла. Кроме того, исследование также показало, что один только запах оливкового масла уменьшил общее количество потребляемых участниками эксперимента калорий.

Кажется, парфюмерам Diptyque пора задуматься о свече с запахом оливы. По крайней мере она точно лучше отобьет аппетит, чем свечи с запахом ванили и шоколада, которые только заставляют чаще подходить к холодильнику. Но есть и хорошие новости: холодная погода — лучший повод достать из шкафа ароматы, которые обычно летом вы или окружающие на дух не переносите. Нагревание усиливает восприятие запахов, поэтому в зной на утонувших в мусоре улицах Неаполя невозможно находиться, а Poison Dior душит посильнее тугого ремня.

Какой крем выбирать

Если хотите как следует разогреться — используйте косметику для тела с корицей или перцем. Эти компоненты стимулируют приток крови, и нам становится жарко. Эффект недолгий, но если очень надо — почему нет. Еще одно чудо индустрии — самонагревающиеся паровые маски для глаз.

Как это работает: прессованный порошок железа при контакте с воздухом начинает нагреваться, и вам становится тепло и хорошо. Кроме того, такие маски помогают заснуть, если вы о чем-то тревожитесь. Горячая ванна с пеной тоже согреет и расслабит на «отлично». А вот если планируете достать обогреватель — сразу готовьте крем для рук и бальзам для губ. Обогреватели высушивают воздух, а значит, сушат и кожу.

Роксана Киселева