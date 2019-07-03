«Протон-ПМ» сократил чистый убыток почти в два раза, но опасается сокращения заказов

ПАО «Протон-ПМ» опубликовало отчет за 2018 год. Как следует из документа, чистый убыток общества по итогам отчетного периода составил 696,144 млн руб. При этом за аналогичный период предыдущего года предприятие получило убыток более 1,367 млрд руб. В отчете указывается — предприятие изначально планировало, что оно закончит 2018 год с убытком более 697 млн руб. Объем продаж ПАО «Протон-ПМ» составил 4,711 млрд руб. (89,6% к плану), в 2017 году — 6,182 млрд руб.

Основной специализацией ПАО «Протон-ПМ» является производство жидкостных ракетных двигателей. Главная продукция предприятия — РД-276 для ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М». В этом году ПАО завершит его производство, поэтому «дальнейшее развитие общества по профильному направлению связано с расширением участия в изготовлении двигателя РД-191». Из отчета предприятия следует, что доля «Протон-ПМ» в сегменте жидкостных ракетных двигателей первой ступени на российском рынке в 2018 году упала с 33 до 16%. В структуре продаж предприятия космическая тематика составляет 56,8%.

ПАО производит также комплектующие для авиадвигателей (16% в объеме продаж), ГТЭС и ГПА и продукцию для ОПК. В частности, речь идет о двигателе первой ступени МБР РС-28 «Сармат», а также другой продукции для образцов ракетного вооружения. Доля спецпродукции в объеме продаж составляет 23,8%, а объем выручки — 1,121 млрд руб. План по этому показателю выполнен на 118,4%. В числе наиболее существенных рисков, которые могут повлиять на деятельность предприятия, приводятся сокращение заказов по гособоронзаказу и федеральной космической программе, а также непогашение долгов со стороны АО «ГКНПЦ им. Хруничева».