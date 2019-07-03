Главы Нижегородской и Самарской областей подключатся к решению вопроса с АвтоВАЗом

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вечером 2 июля обсудили вопрос о приостановлении АвтоВАЗом производства в Тольятти и Ижевске. Главы регионов намерены «подключатся к урегулированию вопроса», сообщается на официальной странице департамента информационной политики правительства Самарской области в Twitter.

Напомним, поводом для остановки конвейеров в АвтоВАЗе назвали «очередной неправомерный» срыв поставок комплектующих нижегородской компанией ООО «Завод Автокомпонент».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод “Автокомпонент”» было зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал – 100 тыс. руб. Основной вид деятельности – оптовая торговля автодеталями. Предприятие входит в группу компаний «Автокомпонент». Бенефициар – Олег Зайцев. По итогам 2017 года при выручке в 6,3 млрд руб. прибыль компании составила 3,3 млн руб.

Подробнее о ситуации – в материале “Ъ” «АвтоВАЗу не хватило запчастей».

Анастасия Еремина