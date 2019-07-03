Бывший челябинский омбудсмен собрал подписи депутатов для участия в выборах губернатора

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов сообщил в Facebook, что завершил сбор подписей муниципальных депутатов, необходимых для участия в выборах губернатора.

«Подписи собраны. Идет проверка. Скоро подача в избирком, - написал господин Севастьянов. – Многие меня спрашивают по поводу муниципального фильтра. В моей ситуации, что лукавить, помогают федеральные силы. Поэтому и иду от партии (экс-омбудсмен региона выдвинулся от «Гражданской силы» - “Ъ-Южный Урал”). В России все делается через связи». Кандидат сообщил, что местные чиновники пытались ему мешать, но «вмешались влиятельные люди, по шапке прилетело».

Ранее Алексей Севастьянов сообщил, что пригласил в «сенаторскую тройку» экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Господин Юревич сейчас находится за рубежом и через своих представителей сообщал, что никаким образом не собирается участвовать ни в выборах главы региона, ни в муниципальных выборах в областном центре.