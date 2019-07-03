Канада внесла Украину в список стран для поставок оружия

Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо. «Мы осознаем, насколько важна для Украины поддержка в решении тех проблем, с которыми она сталкивается»,— заявил он, упомянув Россию.

«И именно поэтому мы помогаем обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих. Также мы добавили Украину в список, который позволяет экспорт оружия»,— сказал он на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Конгресс США рассматривает законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», предусматривающий резкое увеличение военной помощи Киеву и включение его в список главных союзников США вне НАТО.

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