Пора отменить наказание за проституцию?

Административный кодекс предложили избавить от проституции — статью призвали исключить из новой редакции документа. С таким предложением выступило общественное движение «Форум секс-работников», пишет «Ъ». Его представители ссылаются на рекомендации ООН и отмечают, что нынешнее положение дел стимулирует рост коррупции среди сотрудников полиции и вынесение несправедливых решений судов. Означает ли это легализацию? И стоит ли наказывать за проституцию? «Ъ FM» обсудил ситуацию с замдиректора Центра изучения российской элиты Надеждой Юшкиной и адвокатом Дмитрием Зацаринским.

Дмитрий Зацаринский: Я думаю, это неоднозначный и своеобразный вопрос, который требует глубокого изучения и проработки. В любом случае, просто так, по чьему-то запросу или требованию исключать положения, которые существуют много лет, неправильно. Я могу сказать, что доля принуждения в этой сфере незначительна — это редкие случаи. Ничто не мешает женщине взять свои вещи, уйти и заниматься чем-то другим.

Надежда Юшкина: Проституция является сферой нарушении прав человека. Проводились исследования, которые показали, что основное количество женщин, которые работают проститутками, были подвержены либо психологическому, либо физическому насилию. Они не делают это по своей воле. Например, когда Германия эту сферу сделали законной, уже в 2009 году там было совершено большое количество убийств среди проституток, и очень быстро власти поняли, что легализация не дает того эффекта, который все ждали, она не делает эту сферу менее криминализованной.

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Беседовала Наталья Жданова