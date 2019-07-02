КоАП предложено отказаться от секс-услуг

C призывом исключить ст. 6.11 (занятия проституцией) из проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) обратились к главе рабочей группы по подготовке документа представители российского общественного движения «Форум секс-работников». Они ссылаются на соответствующие рекомендации ООН и отмечают, что нынешнее положение дел стимулирует рост коррупции среди сотрудников правоохранительных органов и вынесение заведомо неправосудных решений.

Представители российского «Форума секс-работников» направили обращение к зампреду правительства РФ — руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко, который в апреле 2019 года возглавил рабочую группу по подготовке нового КоАП. «Просим вас при разработке проекта нового кодекса признать утратившей силу (исключить) ст. 6.11 КоАП — занятие проституцией»,— говорится в документе (есть в распоряжении “Ъ”). Сейчас наказание по этой статье предусматривает штраф в 1,5–2 тыс. руб.

«Форум секс-работников» образован в 2015 году, когда в России реализовывался грант Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, СПИДом, туберкулезом и малярией, в том числе были выделены средства для работы с ключевыми группами, в частности с секс-работниками. Одним из компонентов гранта было «усиление сообщества и преодоление правовых барьеров».

«По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, количество дел о привлечении к административной ответственности по статье за занятие проституцией неуклонно снижается — с 12 268 в 2015-м до 7359 в 2018 году,— приводятся данные в письме.— При этом, как показывают наши наблюдения, количество секс-работников растет и в настоящее время составляет не менее 4 млн человек. Эти данные могут свидетельствовать о том, что ст. 6.11 КоАП РФ может использоваться для незаконного обогащения, коррупции». Цифру 4,5 млн секс-работников называл, в частности, в 2007 году занимавший тогда пост председателя Конституционного суда Валерий Зорькин. Отметим, согласно исследованию ВШЭ, основанному на данных Росстата, на протяжении 15 лет (2000–2015 годы) первое место по числу занятых в России занимала профессия водителя (5 млн человек), на втором месте были продавцы (4,9 млн), на третьем — школьные учителя (2 млн).

Также, отмечают авторы письма, статья способствует «безнаказанности при проявлении насилия в отношении секс-работников со стороны правоохранительных органов»: «В законах РФ нет четкого правового определения такого термина, как "занятие проституцией". Как правило, судьи в решениях описывают его как "услуги интимного характера". Такая правовая неопределенность приводит к многочисленным злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов и к вынесению заведомо неправосудных решений». «В результате изучения судебной практики применения ст. 6.11 КоАП РФ за 2017 и 2018 годы нами установлено, что в 90% случаев доказательством вины правонарушителя является признание самого правонарушителя,— говорится в документе.— В результате обращений секс-работников нами выявлено, что данные "признания" в полиции получают с применением угроз, оскорблений, унижения человеческого достоинства, насилия и даже пыток». Статья КоАП способствует росту новых случаев ВИЧ-инфекции, отмечается в обращении: «Секс-работники более уязвимы перед ВИЧ-инфекцией из-за насилия в отношении них со стороны клиентов и полиции. Стигматизация и преследование социальной группы секс-работников не позволяют им получать доступ к своевременной и качественной медпомощи».

В документе упоминается, что в октябре 2015 года Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, рассмотрев доклад РФ, рекомендовал «аннулировать дискриминационную ст. 6.11 Кодекса об административных правонарушениях и создать механизм надзора, позволяющий отслеживать случаи насилия по отношению к женщинам, занимающимся проституцией, в том числе со стороны сотрудников полиции». А в октябре 2017 года аналогичную рекомендацию дал и Комитет ООН по социально-экономическим и культурным правам, выразив обеспокоенность тем, что работники секс-индустрии сталкиваются с препятствиями при получении доступа к медицинскому обслуживанию вследствие криминализации сексуальных услуг и могут подвергаться насилию со стороны полиции, высоким профессиональным рискам и опасности заражения ВИЧ и другими заболеваниями.

Как отмечает специалист по связям с общественностью и работе со СМИ «Форума секс-работников» Марина Авраменко, инициативу с предложением исключить из КоАП статью о занятии проституцией представители движения секс-работников «Серебряная роза» направляли и в 2015 году, после резолюции комитета ООН, «но не в правительство, а в профильные министерства и в администрацию президента РФ»: «Но пришли отписки, и ничего не изменилось».

Напомним, в 2012 году депутаты от Чечни вносили в Госдуму законопроект, ужесточающий санкции за занятие проституцией: размер штрафа предполагалось увеличить до 20 тыс. руб., но законопроект не рассматривался. Кроме того, редакция КоАП от 2015 года увеличивала размер штрафа до 8–10 тыс. руб., а также добавляла наказание в виде обязательных работ на срок от 60 до 100 часов, тогда проект был подвергнут критике. Концепция нового КоАП опубликована в начале июня 2019 года. Необходимость его пересмотра объяснялась большим числом внесенных за 17 лет правок — около 4,8 тыс. Из-за этого, как отмечалось в поручении правительства, он стал «практически неприменим».

Валерия Мишина