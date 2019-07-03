Большое ЧП на малой лодке

О катастрофе секретного глубоководного аппарата стало известно во вторник, хотя ЧП произошло накануне, в понедельник. По данным Минобороны, экипаж аппарата в момент аварии проводил батиметрические измерения — съемку профиля морского дна. Смерть всех 14 погибших моряков наступила от отравления продуктами горения. За жизнь еще как минимум пятерых моряков борются врачи. Причем у некоторых из них помимо отравления угарным газом зафиксированы контузии. Это говорит о том, что во время пожара на борту аппарата мог произойти и взрыв. Минобороны сообщило, что радиационного заражения акватории в результате ЧП не произошло. Агентство радиационной и ядерной безопасности Норвегии, в свою очередь, заявило, что норвежские власти «проверили уровень радиации и не обнаружили аномально высоких показателей в районе, где произошел пожар на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате». Во вторник вечером агентство Reuters сообщило со ссылкой на директора департамента норвежского ведомства Пера Странда, что «российские власти сказали его агентству, что на аппарате произошел взрыв газа». Однако позже Минобороны РФ опровергло это: «Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось».

Сам аппарат находится в базе Североморска. Там уже работают специалисты Минобороны и главком ВМФ Николай Евменов, возглавивший ведомственную комиссию. Предполагается, что в ближайшее время к ним присоединяться сотрудники Объединенной судостроительной корпорации и конструкторского бюро, в котором разрабатывали аппарат, а также военной прокуратуры. Их представители от комментариев пока воздерживаются. В Следственном комитете России (СКР) “Ъ” сообщили, что следственное управление по Северному флоту проводит доследственную проверку в связи с ЧП, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Учитывая, что со стороны СКР куратором проверочных мероприятий назначен начальник главного военного следственного управления Сергей Сорочкин, расследование в ближайшее время передадут в центральный аппарат следственного комитета. По мнению источника “Ъ”, ЧП могут квалифицировать как нарушение правил кораблевождения, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (ст. 352 УК РФ) и халатность, приведшую к жертвам (ст. 293 УК РФ).