Инвесторы играют в долг

Международные инвесторы активно перераспределяют свои вложения на российском финансовом рынке. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), российские фонды акций с начала года лишились почти $1,3 млрд, тогда как в облигационные фонды поступило более $1,1 млрд. За последнюю неделю отток средств с рынка акций сильно замедлился, однако масштабного возврата нерезидентов здесь не ждут. Иностранные инвесторы охотнее покупают российские долговые обязательства, которые в отсутствие новых санкций выглядят привлекательными на фоне облигаций других развивающихся стран.

Отток зарубежных инвестиций с российского рынка акций замедлился, свидетельствуют данные EPFR. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America Merrill Lynch (учитывающего данные EPFR), по итогам недели, закончившейся 26 июня, нетто-отток клиентских средств из фондов, ориентированных на Россию, составил всего $12 млн. Это в четыре раза меньше оттока, зафиксированного неделей ранее. Вместе с тем за неполный месяц из фондов данной категории было выведено почти $360 млн, с начала года российские фонды лишились $1,27 млрд.

Замедление оттока связано с заявлениями ведущих финансовых регуляторов в середине июня: Федеральная резервная система США отметила готовность изменить монетарную политику для оказания поддержки экономике в случае необходимости, одновременно о возможном смягчении заявляли Банк Японии, Европейский ЦБ и Банк Англии. «Центробанки, по сути, объявили о продолжении программ количественного смягчения и готовности возобновить снижение ставок. Это спровоцировало рост аппетита к риску, который традиционно характеризуется ослаблением доллара и ростом стоимости активов на развивающихся рынках»,— отмечает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев.

На этом благоприятном для развивающихся стран фоне выгодно выделяются российские долговые бумаги. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Bank of America Merrill Lynch и BCS Global Markets, с начала года клиенты российских облигационных фондов вложили более $1,1 млрд. В июне приток в них превысил $113 млн. По словам Владимира Веденеева, российские облигации пользуются высоким спросом у глобальных инвесторов, поскольку по-прежнему предлагают хорошее соотношение риска и доходности. «Несмотря на слабые экономические показатели — низкий рост ВВП и падающие реальные доходы населения, Россия обладает и сильными финансовыми показателями — профицитным бюджетом и счетом текущих операций, низкой долговой нагрузкой, ростом золотовалютных резервов. Это на фоне падающей инфляции и ожидания снижения ставки привлекает инвесторов»,— отмечает глава управления фондовых операций УК ТФГ Равиль Юсипов.

Все это ведет к сближению доходности российских еврооблигаций с US Treasuries. На минувшей неделе спред по тридцатилетним бумагам сузился до 200 базисных пунктов, вернувшись к значениям начала 2018 года. «Спред по доходности между российскими суверенными еврооблигациями и UST планомерно сокращается с начала года. Этому способствует не только разворот политики ФРС США, но и снижение накала санкционной риторики»,— отмечает управляющий активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович. В результате Минфин в первом полугодии успешно разместил четыре выпуска евробондов на общую сумму около $6,4 млрд. Активно приобретают иностранные инвесторы и рублевые долговые обязательства. Только за пять месяцев этого года они вложили свыше 600 млрд руб. в облигации федерального займа (см. “Ъ” от 18 июня). Разница в ставках на внутреннем и внешнем рынках позволяет нерезидентам эффективно проводить операции carry trade.

В ближайшие месяцы управляющие ожидают сохранения спроса на долговые бумаги. Интерес со стороны международных инвесторов к российским еврооблигациям сохранится, так как при уменьшении санкционных рисков начнется игра, называемая «охотой за дешевизной», отмечает Алексей Скабалланович, и российские бумаги будут покупаться не по причине, что они хорошие, а потому, что они дешевы относительно сильно выросших в цене UST.

Виталий Гайдаев