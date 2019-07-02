Одного из руководителей Ростехнадзора арестовали по подозрению во взятке

Заместителя начальника отдела управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Олега Хромушкина арестовали по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Он будет находиться под арестом два месяца.

«Хромушкин был задержан в Москве по месту жительства и препровожден в Уфу по месту совершения преступления»,— сообщили в пресс-службе ведомства (цитата по «Интерфаксу»). Размер и обстоятельства получения взятки не уточняются.

В подразделении арестованного также началась проверка.

Как отмечается, Олег Хромушкин работал в Ростехнадзоре с 2011 году, за это время не получал никаких нареканий от своих руководителей.