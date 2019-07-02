ЕСПЧ признал нарушением круглосуточное видеонаблюдение за заключенными в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушением прав человека круглосуточное видеонаблюдение в камерах с заключенными в России. В ЕСПЧ пожаловались Игорь Горлов, Денис Вахмистров и Виктор Саблин. Они указывали на то, что их камеры в учреждениях ФСИН были оборудованы видеокамерами и наблюдение шло круглосуточно.

В частности, Денис Вахмистров содержался в ИК-5 Красноярска и за ним наблюдала женщина-охранник. Виктор Саблин находился в следственном изоляторе в Забайкальском крае, где его постоянно снимали на видео, при этом перегородка у туалета не скрывала сидящего человека. По словам Виктора Саблина, системой видеонаблюдения в изоляторе также управляли женщины-охранники. Заключенный даже подавал жалобу в районный суд, указав, что для него было унизительно раздеваться перед другими людьми. Однако суд отклонил жалобу, решив, что женщины-офицеры действовали в пределах своей компетенции и находились при исполнении своих обязанностей.

ЕСПЧ признал нарушение ст. 8 Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной жизни) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты). Судьи подчеркнули, что российские законы позволяют вести видеонаблюдение за заключенными и порой это даже необходимо, но при этом правовая база недостаточно четка и подробна, чтобы обеспечить надлежащую защиту от произвола со стороны представителей госорганов. В частности, в законодательстве не указано, необходимо ли вести наблюдение и в общих помещениях, и в жилых зонах, в какое время суток надо следить за заключенными, как долго и при каких условиях, отметили в ЕСПЧ. Этого пробела в законодательстве оказалось достаточно для удовлетворения жалоб.

Судьи указали, что признание нарушения в этих делах само по себе является достаточно справедливой компенсацией морального вреда, причиненного заявителям, поэтому денежной компенсации им не положено. Также суд обязал российские власти выплатить компенсации за судебные расходы и издержки двум заявителям — Денису Вахмистрову и Виктору Саблину — в размере €1,8 и €2 тыс. соответственно.

Анастасия Курилова