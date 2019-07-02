Минпросвещения: обследование школьников на наркотики остается добровольным

В Минпросвещения прокомментировали проект указа Минздрава, который направлен на выявление незаконного употребления наркотиков и психотропных веществ среди школьников и студентов. В приложении к документу говорится, что если у врача появятся основания полагать, что учащийся употребил эти вещества, то его анализ нужно будет отправить в химико-токсикологическую лабораторию.

В ведомстве пояснили, что проверка будет добровольной для учащихся, но обязательной для образовательных учреждений. «С 2014 года указанные меры являются обязательными для проведения организациями, включая обязательность исследования, но добровольны по отношению к учащимся, и эти принципы сохраняются»,— отметили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Психологическое и медицинское тестирование будет проводиться для того, чтобы обнаружить неблагополучные учреждения, вовремя помочь учащимся и попытаться исправить ситуацию. Кроме того, мероприятия, которые будут проводиться в рамках анализа, будут носить профилактический характер.

В Минобрнауки при этом сообщили, что проект на согласование ведомства не поступал.