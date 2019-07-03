Экс-министр задумался о справедливости

Экс-кандидат в губернаторы и бывший министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин усиливает свое влияние в Чернушке. Политик заявил о готовности консультировать кандидатов в думу городского округа от «Справедливой России». Господин Хараськин создал также сельскохозяйственный кооператив «За Русь святую» для объединения местных сельхозпроизводителей. Справедливороссы не исключают дальнейшего сотрудничества с Олегом Хараськиным. Эксперты предполагают, что таким образом господин Хараськин намерен вернуться в краевую политику.



По информации источников „Ъ-Прикамье“, руководитель Института регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив, бывший министр сельского хозяйства и кандидат в губернаторы Пермского края Олег Хараськин намерен участвовать в выборах депутатов думы Чернушинского городского округа. Сам господин Хараськин заявил „Ъ-Прикамье“, что не будет участвовать в выборах лично, но поддержит «выдвижение небольшой группы депутатов от „Справедливой России“».

По словам экс-министра, у его команды нет задачи получить большинство мандатов в представительном органе. «Огромный список мы не выдвигаем. Все довольно скромно: три-четыре человека, но это люди, которые с высокой долей вероятности могут победить»,— пояснил господин Хараськин. «Мы не собираемся уходить в оппозицию, устраивать революции, готовы участвовать в жизни района совместно с представителями других партий»,— добавил он. Конкретных кандидатов экс-министр не назвал.

Политик не исключил также, что может оказать «методологическую и политическую поддержку кандидатам в нескольких южных территориях края». Однако подробности сообщать не стал. «Идеологических противоречий со „Справедливой Россией“ у меня нет. Надеюсь, мои опыт и желание работать будут востребованы партией»,— подчеркнул господин Хараськин. Он заметил, что не участвует в выборах лично, так как «больше интересуется краевой повесткой». «Сейчас я живу в Перми, и считаю, что выдвигать свою кандидатуру в другом муниципалитете некорректно. Хотя такие предложения были»,— говорит экс-министр.

Председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Вероника Куликова не исключила дальнейшего сотрудничества с Олегом Хараськиным. «Во многих территориях есть лидеры общественного мнения, которые готовы публично поддержать наших кандидатов. В Чернушинском городском округе такую готовность озвучил Олег Хараськин. Степень взаимодействия с ним будет зависеть от того, насколько будут совпадать наши цели, видение дальнейшего развития округа и, конечно, методы борьбы на выборах»,— пояснила руководитель реготделения. Она добавила, что ранее партия «еще до старта муниципальных избирательных кампаний заявляла о готовности взаимодействовать с конструктивными политическими силами региона, общественными организациями и общественными деятелями, в том числе и по вопросу участия в выборах».

Олег Хараськин работает на госслужбе с 2001 года. Тогда он был избран главой Чернушинского муниципального района. В 2006 году был назначен министром сельского хозяйства Пермского края. С 2009 по 2011 год работал в ЗАО «Уралгазсервис» на должности заместителя гендиректора. В 2011-м стал заведующим приемной президента РФ и руководителем аппарата главного федерального инспектора по Пермскому краю.

В 2017 году политик создал и возглавил Институт регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив. После этого был выдвинут партией «Великое Отечество» кандидатом в губернаторы Пермского края. Однако ему не хватило количества подписей, необходимых для регистрации на выборах, так как совпадающие подписи были засчитаны в пользу кандидата от «Патриотов России» Андрея Степанова.

В конце мая Олег Хараськин зарегистрировал в Чернушке сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «За Русь святую». Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности организации — выращивание зерновых культур.

«Основная задача кооператива — объединить владельцев личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и небольших сельхозпредприятий. Таким образом, у предпринимателей появится возможность получить госфинансирование на приобретение техники для совместной заготовки кормов, выходить на новые рынки сбыта»,— пояснил господин Хараськин. Он добавил, что в случае успеха «готов транслировать этот опыт на другие территории».

Политтехнолог Олег Борисенко считает интерес Олега Хараськина к Чернушке логичным. «Для него это базовая территория: он сам оттуда, работал главой, начинал политическую карьеру. У него здесь есть команда и узнаваемость»,— отмечает эксперт. По его словам, участие в выборах поможет господину Хараськину вернуться в политическую повестку региона. «Сейчас Олег Хараськин несколько потерялся в политической плоскости, и чтобы самосохраниться и оставаться в повестке, он решил проявить себя в Чернушке»,— полагает политтехнолог.

При этом он заметил, что Чернушка традиционно является зоной интересов нефтяников и «связанной с ними „Единой России“». «Думаю, что пул Олега Хараськина сможет составить конкуренцию кандидатам от партии власти, но собрать „конт­рольный пакет“ у политика не получится»,— предполагает господин Борисенко.

Константин Кадочников