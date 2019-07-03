А1 усилилась «Альянсом»

Конфликт акционеров ГК «Синелаб», специализирующейся на услугах в сфере кинопроизводства и кинопоказа, и входящей в «Альфа-групп» инвестиционной компании А1 завершен. В результате А1 отошел московский бизнес-центр «Альянс на Электрозаводской» площадью 12,5 тыс. кв. м, стоимость которого может быть до 1 млрд руб.

ГК «Синелаб» заключила мировое соглашение с входящей в «Альфа-групп» инвестиционной компанией А1. Как сообщили “Ъ” в А1, в результате компания получила бизнес-центр «Альянс на Электрозаводской» площадью 12,5 тыс. кв. м в Преображенском районе Москвы. У «Синелаба» остался комплекс «Ривер Сити» площадью 12,4 тыс. и 3,2 тыс. кв. м офисных площадей в особняке на Тихвинской улице.

«Синелаб» управляет киностудиями, занимается прокатом осветительной и операторской техники, постпродакшеном и доставкой копий фильмов в кинотеатры. Компания была основана в 2001 году Дмитрием Буравлевым, Игорем Ртищевым, Сергеем Разиным и Александром Марягиным. В 2014 году, после смерти господина Буравлева, внутри группы возник конфликт. Трое учредителей «Синелаба» отказывались включать наследников предпринимателя в число совладельцев группы и затягивали выплату стоимости доли, рассказывали в А1, которую привлекли для защиты своих интересов наследники господина Буравлева. В 2017–2018 годах А1 выиграла 12 судебных споров со структурами «Синелаба» на общую сумму около 750 млн руб.

В рамках мирового соглашения «Синелаб» должен будет выплатить в пользу наследников компенсацию, размер которой в А1 не разглашают. Руководитель направления коммерческих споров компании «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин, ссылаясь на судебную практику, отмечает, что компенсация в рамках мирового соглашения наверняка будет ниже суммы, которую можно было бы взыскать в судебном порядке.

Партнер А1 Дмитрий Павлов говорит, что юристы защитили права наследников Дмитрия Буравлева в том объеме, на который рассчитывали. В «Синелабе» также заявили, что удовлетворены условиями соглашения. Урегулирование спора позволит группе реализовать проекты, прерванные корпоративным конфликтом, приводятся в сообщении А1 слова Александра Марягина.

Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт предполагает, что наследники уступили инвестиционной компании значительную часть прав требований. Он считает бизнес-центр ликвидным активом, особенно учитывая возрастающий интерес А1 к недвижимости. Здание, скорее всего, останется за компанией, а наследникам А1 может предложить компенсацию стоимости актива с учетом доходов от сдачи в аренду помещений, рассуждает юрист.

Но партнер Colliers International Станислав Бибик называет «Альянс» наименее привлекательным из всех трех объектов «Синелаба». По его оценкам, этот бизнес-центр можно оценить в 70–80 тыс. руб. за 1 кв. м, тогда как «Ривер Сити» может стоить на уровне 100–120 тыс. руб., а особняк в Тихвинском переулке — 180–200 тыс. руб. за 1 кв. м. Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович добавляет, что «Альянс» также требует капитальных вложений. В А1 заявили, что на начальном этапе управлять «Альянсом» будет структура А1 «Альта-Плюс», а дальнейшую судьбу объекта компания и наследники Дмитрия Буравлева определят совместно.

Елизавета Макарова