Ostrovok.ru дрейфует в США

Emerging Travel Group, владеющая сервисом бронирования Ostrovok.ru, получила $10 млн от бизнесменов Льва Левиева, Игоря и Дмитрия Бухманов на развитие сервисов для тревел-профессионалов. Стратегия компании предполагает ставку на развитие международного бизнеса, и значительная часть средств может пойти на развитие проекта RateHawk.

Инвестиционная группа LVL1 Льва Левиева и основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы инвестировали $10 млн в рамках очередного раунда в Emerging Travel Group (ETG). Об этом “Ъ” рассказали в самой компании, уточнив, что деньги пойдут на развитие B2B-сегмента — рост на рынках присутствия и вывод проектов в новые страны. Господин Левиев пояснил, что впечатлен динамикой роста этого направления бизнеса ETG. Он уточнил, что будет представлять группу инвесторов в совете директоров компании. При этом доли LVL1, Игоря и Дмитрия Бухманов в рамках раунда инвестирования в ETG не раскрывают.

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ETG существует с 2010 года и работает на рынке онлайн-тревел. Основные собственники бизнеса — основатели компании Сергей Фаге и Кирилл Махаринский. Господин Левиев не первый раз инвестирует в бизнес ETG, он уже вкладывал в компанию $5 млн в 2016 году и считается ее совладельцем. Неназванная доля в ней есть также у сооснователя «ВКонтакте» Вячеслава Мирилашвили. Сейчас в портфеле ETG четыре бренда: на работу в России ориентированы Ostrovok.ru и B2B.Ostrovok.ru. На международном рынке представлены B2B-платформы ZenHotels и RateHawk.

Стратегия ETG предусматривает постепенное увеличение роли международных проектов в бизнесе группы. По итогам прошлого года сумма бронирований, совершенных через все сервисы компании, достигла $713 млн (46,68 млрд руб.), относительно 2017 года показатель увеличился на 46%. Доля международного бизнеса в обороте группы достигла 32%, в 2017 году на него приходилось только 17%. Как ранее пояснял “Ъ” CEO ETG Феликс Шпильман, задача на 2019 год — увеличить эту долю до 50%. Партнер Data Insight Борис Овчинников называет эту идею логичной: несмотря на то что конкуренция на рынке бронирований отелей во всех сегментах очень высока, здесь хорошо работает эффект масштаба. «Проще отхватить 0,1% на мировом рынке, которые даже не заметят конкуренты, чем отобрать у Booking.com 5% российского рынка, а отдача с точки зрения выручки будет примерно такой же»,— объясняет он. Существующие системы ETG, по его мнению, можно достаточно легко адаптировать под другие страны: строить бизнес с нуля компании не нужно.

В рамках выбранной стратегии очевидно, что основной упор придется на вложения в развитие RateHawk. Этот проект ETG запустила в 2016 году. Сейчас в нем представлен 1 млн вариантов размещений в 220 странах. Сервис доступен на девяти языках: английском, немецком, французском, испанском, итальянском, португальском, польском, турецком и русском. Как пояснили в ETG, в этом году планируется вывести RateHawk на рынки США, Канады, Сингапура и Малайзии. Кроме того, запланировано открыть представительство в Дубае. Директор «Связной трэвел» Андрей Осинцев считает, что сервис уже можно назвать серьезным игроком на международном рынке. «Перспективы для развития огромны, поскольку большая часть бронирований в сегменте B2B до сих пор проходит в офлайне»,— объясняет он.

Александра Мерцалова