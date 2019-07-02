Пушкинский музей объединят с Государственным центром современного искусства

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Государственный центр современного искусства передадут под управление Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина вместо РОСИЗО. По его словам, ведомству это показалось «естественным». Идея уже обсуждалась с директором Пушкинского музея Мариной Лошак.

«И по результатам расчетов нашего музейного сообщества появилось большое количество обращений к министерству о том, что эта идея, как оказалось, просто летала в воздухе. Мы не можем его оставить. До конца текущего года мы все организационные вопросы решим»,— сказал господин Мединский во время совещания (цитата по «Интерфаксу»).

Он пояснил, что РОСИЗО взяло на себя слишком большие обязательства и сейчас у Государственного центра современного искусства есть много проблем, в том числе с имуществом. «Большая часть филиалов располагается в помещениях, не соответствующих требованиям, предъявленным к осуществлению музейно-выставочной деятельности»,— добавил министр.

По его словам, идея объединения музеев является символичной и правильной для развития культуры и регионов.