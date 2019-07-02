Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана Труханович

Председателем совета директоров банка «Восточный» назначена Светлана Труханович, которая до этого была членом совета директоров Юниаструм-банка, сообщается на сайте кредитной организации. Она вступила в должность сегодня, 2 июля.

Ранее совет директоров «Восточного» возглавлял основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. В середине февраля его задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господина Калви взяли под стражу, затем суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

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В июне 2019 года российский суд встал на сторону неконтролирующего акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал мажоритарного акционера кредитной организации — фонды Baring Vostok — незамедлительно продать тому 9,99% акций банка. Таким образом, господин Аветисян стал основным владельцем банка.

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ”.