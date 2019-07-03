Брат живым или мертвым

В Новосибирской области перед судом предстанет директор строительной компании «Новокомстрой» Вячеслав Кан, задержанный в апреле 2019 года при попытке незаконно пересечь госграницу. Предприниматель, который фигурирует в двух уголовных делах о хищении средств дольщиков с суммарным ущербом около 300 млн руб., скрылся из-под домашнего ареста и пытался выехать в Казахстан по паспорту умершего младшего брата. Строитель утверждает, что намеревался только навестить заболевших родителей.



В Новосибирской области завершено расследование дела в отношении директора обанкротившейся строительной компании «Новокомстрой» 55-летнего Вячеслава Кана, который обвиняется в попытке незаконного пересечения госграницы (ст. 30, ст. 322 УК РФ, максимальное наказание по ней — два года лишения свободы).

Как рассказали “Ъ” источники в силовых структурах, предпринимателя задержали утром 12 апреля 2019 года на автомобильном пункте пропуска «Павловка» в Карасукском районе, граничащем с Казахстаном. На просьбу пограничников предъявить документы коммерсант показал паспорт на имя Сергея Кана 1969 года рождения. Сверив его лицо с фото в документах, пограничники не нашли никакого сходства. Более тщательная проверка установила, что перед ними Вячеслав Кан, который скрылся из-под домашнего ареста и воспользовался паспортом умершего младшего брата.

Директор «Новокомстроя» являлся фигурантом двух уголовных дел о махинациях со средствами дольщиков. Оба дела рассматривались в судах. В первом речь шла о хищении около 90 млн руб. при строительстве 12-этажного кирпичного дома на ул. Приморской. В числе потерпевших также оказались ВТБ24 и Россельхозбанк, вложившие в строительство соответственно 4,2 и 17,8 млн руб., а также мэрия Новосибирска, перечислившая «Новокомстрою» за 32 квартиры почти 60 млн руб. Ущерб по второму делу составил свыше 200 млн руб. Пострадавшими по нему признаны около 130 дольщиков 15-этажного дома на ул. Печатников.

Строителя, нарушившего условия домашнего ареста, по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции отправили в СИЗО. Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области инкриминировало ему попытку незаконного пересечения российско-казахстанской границы. Как рассказал “Ъ” заместитель прокурора Карасукского района Сергей Рахимов, обвиняемый пояснил, что планировал приехать в соседнее государство, только чтобы проведать родителей, которые заболели.

Пока шло следствие, Ленинский райсуд успел рассмотреть одно из дел о хищении средств дольщиков. По словам гособвинителя Виталия Перова, по четырем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) директору «Новоком­строя» суд назначил четыре года лишения свободы в колонии общего режима. По статье Уголовного кодекса об отмывании денег (ст. 174.1) строителя оправдали с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления». Этот приговор не обжаловался сторонами и вступил в законную силу.

Константин Воронов