«Крайинвестбанк» в 2018 году получил прибыль 103 млн рублей

Согласно годовому отчету, опубликованному ПАО «Крайинвестбанк», прибыль общества за прошлый год составила 103 млн руб., в 2017 году у банка был убыток в размере 800 млн руб. Дивиденды по итогам года не начислялись. Кредитный портфель клиентов банка за 2018 год увеличился на 14,7%, при этом корпоративный кредитный портфель – на 10,5%, розничный кредитный портфель – на 26,2%. Доходность составила 7,1%.

Ресурсная база на 1 января 2019 года на 50,8% состояла из средств Агентства по страхованию вкладов, средства физических лиц составили 39,7%, юридических лиц – 6,6%, прочие – 2,9%. С 2015 года «Крайинвестбанк» проходит процедуру финансового оздоровления. По состоянию на 1 января 2019 года АСВ предоставило финансовую помощь кредитному учреждению в размере 28 млрд руб. сроком до 15 лет под обеспечение в виде активов ПАО «Крайинвестбанк» и ПАО РНКБ Банк.

Андрей Ульченко