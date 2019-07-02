На реконструкцию систем водоснабжения Дзержинска направят 3,8 млрд рублей

Правительство Нижегородской области, Минстрой РФ и администрация Дзержинска подписали трехстороннее соглашение о реализации проекта по строительству и реконструкции городских систем водоснабжения. На это потребуется 3,8 млрд руб. до 2024 года.

Средства направят Новый банк развития Брикс и ОАО «Дзержинский Водоканал», эксплуатирующий систему водоснабжения. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в Дзержинске построят вторую нитку Тепловского водозабора, водовода в поселок Пыра, главный канализационный коллектор. Также будут реконструированы очистные сооружения, водопроводные и канализационные сети.

По окончании реализации проекта планируется, что количество аварий на сетях снизится, а качество питьевой воды и степень очистки сбрасываемых в Волгу сточных вод станут выше.

Анастасия Еремина