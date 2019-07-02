02 июля, вторник
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Гендиректор Avast Software Ондржей Влчек

Фото: Michal Krumphanzl/CTK via ZUMA Press/ТАСС

Гендиректор Avast будет зарабатывать $1 в год

Разработчик антивируса Avast Software будет платить своему генеральному директору Ондржею Влчеку зарплату в $1 в год, сообщает Reuters. Господин Влчек отказался от годового оклада и бонусов. Кроме того, свой гонорар за место в совете директоров ($100 тыс. в год) чешский предприниматель-миллиардер намерен отдавать на благотворительность.

Первым получателем помощи от господина Влчека станет британская благотворительная организация Demelza Hospice for Children. При этом господин Влчек продолжит получать выплаты по акциям Avast, находящимся в его распоряжении. В общей сложности он владеет 2% акционерного капитала компании.

Кирилл Сарханянц


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