Гендиректор Avast будет зарабатывать $1 в год

Разработчик антивируса Avast Software будет платить своему генеральному директору Ондржею Влчеку зарплату в $1 в год, сообщает Reuters. Господин Влчек отказался от годового оклада и бонусов. Кроме того, свой гонорар за место в совете директоров ($100 тыс. в год) чешский предприниматель-миллиардер намерен отдавать на благотворительность.

Первым получателем помощи от господина Влчека станет британская благотворительная организация Demelza Hospice for Children. При этом господин Влчек продолжит получать выплаты по акциям Avast, находящимся в его распоряжении. В общей сложности он владеет 2% акционерного капитала компании.

Кирилл Сарханянц