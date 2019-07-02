Норматив накопления ТКО в Самарской области пересмотрят через год

Замеры образования ТКО в Самарской области планируется завершить к июлю 2020 года. Об этом стало известно на заседании общественного совета при департаменте ценового и тарифного регулирования (ДЦТР) области.

Подрядчиком, который проведет замеры отходов в регионе, выбран СамГТУ. Работы будут проходить в течение года, на основе результатов которых будут установлены нормативы образования отходов. В СамГТУ поясняют, что по одному объекту одного типа необходимо провести порядка 4000 замеров.

Руководителя ДЦТР Алена Гаршина отметила, что есть вероятность изменения тарифа на протяжении этого года.

На сегодня в производстве Самарского областного суда находится иск депутатов об отмене приказа областного министерства энергетики и ЖКХ, которым утверждены нормативы накопления ТКО в городах, исходя из площади жилья. Депутаты оспаривают как сам «завышенный» норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м в год на квадратный метр, так и установленный принцип взимания платы в городах в зависимости от площади жилого помещения.

Кроме того, депутаты обратились в суд с иском о признании недействующим приказа министерства энергетики «Об установлении единого предельного тарифа на услугу регоператора по обращению с ТКО» на уровне 598,16 руб. за 1 куб.м. Суд принял решение о проведении экономической экспертизы тарифа.

Ани Айвазян