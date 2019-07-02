Новый кардиоцентр в Кудымкаре сможет обслуживать почти 80 тыс. человек

С 1 июля при поликлинике №1 в Кудымкаре открылся межмуниципальный кардиологический центр, в котором квалифицированную помощь и консультации кардиологов смогут получить 79 тыс. человек, и не только жители Кудымкарского муниципального района, но и пациенты Юсьвинской, Кочевской, Гайнской, Косинской и Пожвинской районных больниц. По словам врача-кардиолога Светланы Васькиной, новый центр является второй ступенью в трехуровневой системе амбулаторно-кардиологической медицинской помощи, сформированной в рамках концепции снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. «Если раньше после приема терапевта пациентам с подозрениями на кардиозаболевание приходилось ездить в Клинический кардиологический диспансер в Перми, то сейчас мы сможем обследовать их на месте,— отметила она.— В связи с этим должна вырасти доступность кардиологической помощи для жителей муниципалитетов Коми-Пермяцкого округа. Кроме того, в скором времени в новом центре начнет принимать второй врач-кардиолог».

Губернатор Пермского края Максим Решетников, побывавший в поликлинике в ходе своего рабочего визита в Кудымкар, поручил главе муниципального района обратить особое внимание на благоустройство территории, а краевому минтрансу – проконтролировать обустройство подъездных путей и парковки при медучреждении.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, с осени 2018 года на базе поликлиники работает межрайонный онкологический центр, к которому прикреплены 79 тыс. жителей Коми-Пермяцкого округа. За время его работы 17 пациентов прошли 35 курсов химиотерапии. В 2019 году на базе окружной больницы было также открыто восемь кабинетов раннего выявления онкозаболеваний. Всего за это время обследовано 1662 человека.