Родственник Вексельберга обвинил США в нарушении Конституции

Гендиректор компании Columbus Nova Эндрю Интратер, двоюродный брат бизнесмена Виктора Вексельберга, подал иск к Минюсту США, его главе Стивену Мнучину и управлению по контролю над иностранными активами министерства. Как утверждает истец, его бизнес начал нести убытки из-за введенных против господина Вексельберга санкций, сообщает The New York Times (NYT) .

Иск был направлен в федеральный суд Манхэттена накануне, 1 июля. Господин Интратер считает, что американские власти нарушили четвертую поправку к Конституции США (она устанавливает право на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов). Как уточняет NYT, США заблокировали активы Columbus Nova на сумму более чем $250 млн.

В иске Эндрю Интратера говорится, что проводимая американским Минфином политика санкций «равносильна необоснованному захвату американской собственности». «Я борюсь не только за защиту своих интересов и интересов моих партнеров, но и за конституционные права любого американца не пускать руки правительства в свою собственность»,— отметил бизнесмен.

Виктор Вексельберг попал в американский санкционный список в апреле 2018 года. Сам бизнесмен назвал включение в черный список абсолютным жизненным кризисом.

Напомним, юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с фигурантами списка, блокируются долларовые расчеты и активы в Штатах. «Ренова» владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом.

Как Виктор Вексельберг обжаловал американские санкции в Минфине США, читайте в публикации “Ъ”.