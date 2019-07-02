Налоговые вычеты

В июле в арбитражном суде Волго-Вятского округа начнется разбирательство по делу об уклонении от налогов. В качестве главного фигуранта на процессе выступает известный нижегородский предприниматель и общественный деятель Андрей Климентьев, находящийся сейчас под стражей в связи с предъявлением ему обвинений по уголовному делу. Налоговики намерены взыскать с коммерсанта в общей сложности, включая пени, около 250 млн. рублей.

По данным Нижегородской районной инспекции УФНС России по Нижегородской области, находящееся в собственности Климентьева ОАО «Универсам Нижегородский» по ценам в 5-10 раз ниже рыночных сдавало в аренду площади принадлежащего ему торгового центра «Нижегородский универсам», расположенного по адресу: ул. Пискунова, д. 41. В качестве арендаторов выступали также принадлежащие Климентьеву ООО «Компания «Парма» и ООО «Европа центр».

Эти фирмы, в свою очередь, сдавали те же площади в субаренду уже по рыночным ценам, причем арендные платежи перечислялись на счета аффилированых с Климентьевым юрлиц, не являющихся ни собственниками, ни арендаторами помещений. Назначение этих платежей, фактически выполнявшихся в счет оплаты аренды, указывалось как выдача или погашение займа или оплата в счет договора купли-продажи.

Описанная схема реализовывалась с целью занижения в предоставляемой в ФНС отчетности об объемах выручки ОАО «Универсам Нижегородский», ООО «Компания «Парма» и ООО «Европа Центр», и уклонения от уплаты налогов, - считают в налоговом ведомстве. По подсчетам специалистов ФНС, в период с 2013 по 2015 год за счет применения этой схемы ОАО «Универсам Нижегородский» недоплатило в казну более 114 млн рублей.

В 2015 году Арбитражный суд Нижегородской области признал ОАО «Универсам Нижегородский», накопившее к тому времени кредиторскую задолженность на сумму более 350 млн рублей, банкротом.

Тогда же ОАО «Универсам Нижегородский» и ООО «Компания «Парма» заключили соглашение о безвозмездной передаче недвижимого имущества, по которому от первого юрлица ко второму перешли активы, рыночная стоимость которых оценивалась примерно в 1,1 млрд рублей. В результате на балансе ОАО «Универсам Нижегородский» не осталось основных средств, а кредиторская задолженность превысила 445 млн рублей.

Вследствие того, что имущество ОАО «Универсам Нижегородский» перешло к ООО «Компания «Парма» безвозмездно, акционерное общество не заплатило НДС в размере более 66 млн рублей, который был бы начислен в случае его реализации по рыночной стоимости.

ООО «Компания «Парма» к моменту передачи ему имущества ОАО «Универсам Нижегородский» применяло упрощенную систему налогообложения, но при получении на баланс этих активов, в соответствии с законодательством, должно было перейти на ОСН и, соответственно, платить НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Вместо этого ООО «Компания «Парма» продолжила работать на УСН с применением ранее отработанной схемы занижения объемов показываемой выручки за счет перевода платежей на третьих лиц. В результате, по подсчетам ФНС, за 2015 год ООО «Компания «Парма» недоплатила налогов примерно на 38 млн рублей.

В ноябре 2015 года Климентьев зарегистрировал ряд новых юрлиц - ООО «Крокус», ООО «Калипсо», ООО «Альянс» и ООО «Лотос», а уже в декабре того же года ООО «Компания «Парма» по ранее опробованной схеме заключило с ними соглашения о безвозмездной передачи им находящегося на балансе имущества. Таким образом новым юрлицам были переданы здания Нижегородского универсама и клуба «Рокко» в Нижнем Новгороде, а также торгового центра «Европа» в Воронеже.

Поскольку передача имущества от одного юрлица другим была безвозмездной, в бюджет не был выплачен НДС на сумму около 84,5 млн рублей. При этом после проведения сделки у ООО «Компания «Парма» не осталось основных средств, а его кредиторская задолженность к концу 2015 года превысила 639 млн. рублей.

В декабре 2015 года ООО «Компания «Парма» приняла решение о передаче непосредственно Андрею Климентьеву 80% долей в ООО «Крокус», ООО «Калипсо», ООО «Альянс» и ООО «Лотос». В январе 2016 года эти компании перестали быть дочерними по отношению к ООО «Компания «Парма» в связи с переходом 80-процентных долей в них Климентьеву.

По мнению налоговиков, в результате реализации вышеописанной последовательности действий активы, первоначально принадлежавшие ОАО «Универсам Нижегородский», были выведены из юрлиц, имевших крупную задолженность перед бюджетом, и переданы свободным от долгов новым компаниям, мажоритарным участником которых остается Климентьев. В ФНС считают, что настоящей целью вышеописанных сделок между аффилированными с предпринимателем фирмами было уклонение от уплаты налогов.

Еще один эпизод, по которому налоговое ведомство, имеет претензии к Климентьеву относится к 2012 году. Тогда ООО «Компания «Парма» продала за 14,9 млн рублей расположенное по адресу ул. Горького, д. 152 нежилое помещение площадью 2990 кв. м, рыночная стоимость которого оценивалась в сумму около 300 млн. рублей.

На момент продажи помещение находилось в залоге у «Номос-банка», кредитовавшего ООО «Компания «Парма». Банк дал разрешение на проведение сделки при условии, что вырученные средства будут направлены на погашение долга перед ним. В результате долг компании перед банком на сумму около 300 млн рублей в 2012-2013 годах был погашен через третьих лиц, а не прямыми платежами от ООО «Компания «Парма».

В отличие от задолженности перед банком, обязательства ООО «Компания «Парма» перед бюджетом погашены не были. В том числе не были уплачены НДС и налог на прибыль с разницы между заявленной суммой сделки и фактической рыночной стоимостью проданного актива. По оценкам специалистов, это около 100 млн. рублей.

По результатам проведенных в отношении аффилированных с Климентьевым компаний проверок Нижегородская районная инспекция УФНС России по Нижегородской области вынесла решение о взыскании недоимки по налоговым платежам на сумму 202,7 млн рублей, пени на сумму 45,9 млн рублей и назначила штраф в размере 100 тыс рублей..

В декабре 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области поддержал требования ФНС, однако в марте 2019 года Первый арбитражный апелляционный суд отменил это решение.

Рассмотрение кассационной жалобы на решение Первого арбитражного апелляционного суда в арбитражном суде Волго-Вятского округа начнется 8 июля.