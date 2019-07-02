Кировский райсуд Казани продлил арест гендиректора ОКБ им. М.П. Симонова

Кировский райсуд Казани на три месяца продлил арест гендиректора — главного конструктора опытно-конструкторского бюро «Сокол» Александра Гомзина, пишет «Реальное время». Защитники обвиняемого намерены оспорить решение.

Напомним, в мае Авиастроительный райсуд города арестовал господина Гомзина. Он подозревается в хищении 494,31 млн руб. из бюджета Министерства обороны России. По материалам суда, подозреваемый заключал фиктивные договоры по научно-исследовательским и конструкторским работам с подконтрольными ему юрлицами.

“Ъ-Казань”