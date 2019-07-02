Депутаты предложили поднять оклад учителей до МРОТ

В Госдуме выступили с предложением поднять базовый оклад учителей до минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщило «РИА Новости». Предложение было отправлено на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Сейчас МРОТ равен 11 280 руб.

«У всех российских учителей должен быть базовый оклад, равный МРОТ и одинаковый для всех регионов страны. Труд педагога должен оцениваться достойно. А уже исходя из этого базового оклада должны будут начисляться дополнительные, стимулирующие и компенсационные выплаты к зарплате, но основной оклад должен быть равным для всех субъектов РФ»,— заявил один из авторов инициативы заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

Как отмечает депутат, из-за разной методики высчитывания базового оклада учителей в разных регионах их зарплаты варьируются.

«Если минимальный размер оплаты труда в России на сегодняшний день составляет 11 280 руб., то почему тогда базовый оклад учителя, например, на Алтае — чуть больше 3 тыс. руб.?» — добавил господин Чернышов. По данным депутата, оклад учителя в Алтайском крае составляет всего 13% от средней зарплаты по региону, тогда как в Курганской области оклад учителя варьируется от 8 тыс. до 11 тыс. руб. В Республике Тыва он составляет не более 5,6 тыс. руб.

В мае 2018 года МРОТ уравняли с прожиточным минимумом. Теперь МРОТ каждый год будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Размер прожиточного минимума устанавливает Минтруд. С 1 января 2019 года уровень МРОТ был повышен на 117 руб.

Подробнее об эффектах воздействия МРОТ на рынок труда — в публикации “Ъ” «МРОТ повышают на глазок».