Пензенский минздрав намерен инициировать увеличение тарифов на услуги скорой помощи

Врачам ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» будут доплачивать ежемесячно по 5 826 руб. Такая информация была озвучена на встрече министра здравоохранения региона Александра Никишина с медиками.

Профсоюзу «Действие» удалось также добиться поэтапного повышения зарплаты другим работникам скорой.

На первом этапе, который начнется с 10 июля, среднему медперсоналу, имеющему опыт работы от семи лет, будет производиться доплата в размере 4643 руб. ежемесячно. Через месяц водителям, имеющим опыт работы от семи лет и более, будут доплачивать каждый месяц по 3714 руб. Доплаты водителям, имеющие опыт работы от пяти лет и более, составят 2553 руб., среднему медперсоналу, имеющему аналогичный опыт работы, будут доплачивать по 3192 руб. Также с 10 июля будет сделан пересчет водителям за сверхурочную работу, произведенную сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Минздрав области планирует инициировать увеличение тарифа за оказание услуг скорой помощи, что позволит сохранить в следующем году достигнутый уровень заработной платы.

Иван Сергеев