ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне. Признание террористов опубликовал портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе. Преступник успел бросить гранату, после чего был убит ответным огнем. От полученных ранений полицейский умер по дороге в госпиталь.