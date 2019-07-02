ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне. Признание террористов опубликовал портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе. Преступник успел бросить гранату, после чего был убит ответным огнем. От полученных ранений полицейский умер по дороге в госпиталь.
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