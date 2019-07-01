В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Также преступник успел бросить гранату, после чего был убит ответным огнем. От полученных ранений полицейский умер по дороге в госпиталь.

Помощник главы Чечни по СМИ, гендиректор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев заявил ТАСС, что нападение произошло на окраине чеченского села Бамут.