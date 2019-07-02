5,1 процента составила доходность фактических портфелей валютных активов ЦБ РФ в юанях в 2018 году, следует из отчета регулятора. Для сравнения: в долларах она составила 0,94%, в евро была отрицательной — минус 0,28%, в фунтах стерлингов — 0,45%, в канадских долларах — 1,77%, в австралийских долларах — 2,05%. Суммарные резервы выросли за год на $36,1 млрд — до $473,9 млрд (с начала текущего года они увеличились еще на $36 млрд), при этом доля юаня за год увеличилась с 2,8% до 14,2% на фоне сокращения доли активов в долларах с 45,8% до 22,7% (в евро также росла — с 21,7% до 31,7%). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее поясняла, что регулятор «работает над диверсификацией валютных резервов».